Ратас: предвыборные кампании других партий строятся на противостоянии центристам

Выступивший на проходившем сегодня в культурном центре Salme в Таллинне собрании уполномоченных Центристской партии ее председатель и премьер-министр Юри Ратас сказал, что предвыборные кампании других политических партий строятся на противостоянии центристам и разрушении того, что уже было достигнуто.

Ратас отметил, что рейтинг партии высокий, но должен вырасти еще больше, а целью является победа на выборах.

По его словам, лозунг Центристской партии на местных выборах "Другие обещают, мы делаем" очень хорошо отражает сделанное и нынешним правительством.

Риторика предвыборных кампаний других политических партий в Таллинне, по его мнению, дает основание думать, что единственной целью является получить доступ к власти, а не жить в столице или изменить жизнь к лучшему в других местных самоуправлениях.

"Я не вижу ни одной позитивной идеи. Вся кампания строится на противостоянии Центристской партии и разрушении того, что было достигнуто, в то время как наша кампания сосредоточена на необходимых шагах как в столице, так и в целом в Эстонии", - сказал Ратас.

Совет уполномоченных подписал соглашение о сотрудничестве недоходным объединением Murtud Rukkilille Ühing ("Сломанный василек") , представляющим интересы депортированных граждан Эстонии.

После окончания собрания уполномоченных в культурном центре Salme представят предвыборную кампанию партии, текущее число кандидатов и их цели.