Малоимущие граждане России смогут бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций

Многодетные семьи, воспитанники детдомов и люди с инвалидностью получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

"Малоимущая категория граждан РФ - многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью - получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций - 2017. В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет "Россия-2018" инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы", - говорится в пресс-релизе, сообщает ТАСС.

"Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать "Турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры", - отмечается в пресс- релизе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики, а в группе B - команды Германии, Чили, Камеруна и Австралии.