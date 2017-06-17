Анетт Контавейт пробилась в финал турнира WTA в Нидерландах

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (49-я строчка рейтинга WTA) в полуфинале теннисного турнира, проходящего в Хертогенбосе, победила украинку Лесю Цуренко (37-е место в рейтинге WTA) и пробилась в полуфинал турнира.

В матче, который продолжался два часа, 21-летняя эстонская спортсменка выиграла у украинской теннисистки 6:3, 6:7, 6:2 и пробилась в финал крупного теннисного турнира.

В финале Контавейт будет противостоять россиянка Наталья Вихлянцева, которая во втором полуфинале оказалась сильнее хорватки Аны Конюх (6:3, 7:5).