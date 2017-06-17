Кайтселийт отрабатывает на полуострове Роомассаар оборону аэродрома

В субботу Кайтселийт проводит на полуострове Роомассаар учения для 70 участников, в ходе которых отрабатывается оборона аэродрома и порта, пишет газета Meie Maa.

Учения закончатся в субботу вечером. На время учений на дорогах ограничена скорость движения, в остальном движение не ограничено. В дневное время в ходе учений также используются холостые патроны.

"Можно попасть в порт и уехать оттуда на лодке и можно свободно двигаться по велосипедным дорожкам, - сказал Meie Maa руководящий выучкой в Сааремааской дружине Кайтселийта капитан Юлар Труу. - Мы также отработаем прохождение контрольных пунктов, но обычное движение будет направлено в обход пунктов, мы не будем втягивать в свои действия обычных участников движения".

В учениях участвуют члены Сааремааской, Пярнуской и Ляэнеской дружин Кайтселийта.