В воскресенье переменная облачность, +17...+23 ({{commentsTotal}})
Дожди вернутся в Эстонию завтра к вечеру, передает "Актуальная камера".
Предстоящей ночью - небольшая облачность, без осадков. Во многих местах туман. Ветер западный й 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем - переменная облачность. Во второй половине дня на севере Эстонии во многих местах пройдет кратковременный дождь. Постепенно усилится юго-западный, западный ветер до 5-10 м/с, вечером на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 17..23°C.