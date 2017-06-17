Актуальная камера 17.06.2017 (20:00)

Активисты гражданского общества Eesti Metsa Abiks (EMA) продолжают защищать серебристую иву в таллиннском районе Йысмяэ, которую городские власти собираются срубить, поскольку это необходимо для строительства крупной дорожной развязке в этом районе. В субботу они снова были у дерева, полиция решила их не разгонять.
В субботу Кайтселийт проводит на полуострове Роомассаар учения для 70 участников, в ходе которых отрабатывается оборона аэродрома и порта, пишет газета Meie Maa.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.