Bild: ЕС организует церемонию прощания с Гельмутом Колем

ЕС организует европейскую церемонию прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Как сообщил в субботу таблоид Bild, она состоится в Страсбурге.

Дата прощания пока не называется. До сих пор ЕС еще ни разу в своей истории не организовывал церемонии прощания с умершими политиками из европейских стран, напомнила Bild.

В интервью воскресному изданию газеты Bild am Sonntag, выдержки из которого приводятся в субботу, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что еще при жизни Гельмут Коль удостоился звания почетного гражданина Европы за свои исключительные заслуги. "В этой связи Гельмуту Колю полагается также европейская церемония, за организацию которой я лично буду ратовать", - добавил он, передает ТАСС.

"Гельмут Коль был немецким европейцем и европейским немцем. Он участвовал в определении судьбы и истории этого континента, соединяя людей на востоке и западе. Это было для него особой миссией", - сказал Юнкер.

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Он сыграл одну из ключевых ролей в процессе объединения Германии.