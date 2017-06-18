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Во Франции проходит второй тур парламентских выборов ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Во Франции в воскресенье проходит второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), в котором партия президента страны Эммануэля Макрона претендует на абсолютное большинство мест.

Избирательные участки открылись в воскресенье в 09:00 по восточноевропейскому времени во французской метрополии и в заморских владениях страны, расположенных в восточном полушарии. Территории западного полушария проголосовали в минувшую субботу, передает ТАСС в воскресенье, 18 июня.

Более 45 млн избирателей предстоит высказать свое мнение по 1146 кандидатурам, в результате которого будут определены 573 депутата Национального собрания.

Первый тур выборов, прошедший 11 июня, позволил набрать абсолютное большинство голосов и быть избранными лишь четырем кандидатам. Для победы во втором туре политикам достаточно заручится относительным большинством голосов. Депутаты Нацсобрания избираются на пятилетний срок.

Нижней палате в результате нынешних выборов предстоит значительное обновление. Во второй тур вышли лишь 222 депутата от прежнего состава Национального собрания. Не исключено, что от 60 до 75% депутатов теперь составят впервые избранные на этот пост люди.

Это в первую очередь обусловлено сильным падением престижа всех старых партий, значительная часть электората которых поддерживает теперь движение Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше", выступающее на нынешних выборах в коалиции с партией "Демократическое движение". Все опросы общественного мнения и оценки экспертов указывают на то, что "Республика на марше" и ее союзник получат большинство в Национальном собрании — от 400 до 470 мест. При этом для абсолютного большинства достаточно 289.

Такой успех обеспечит еще большую легитимность президенту и его правительству. Макрон сможет благодаря этому гораздо более обоснованно, опираясь на достаточно широкую поддержку населения, осуществлять преобразования в стране на основе президентских декретов, а не проводить законы через парламент. Президент, как он неоднократно подчеркивал, намерен действовать быстро — а парламентский путь законотворчества сопряжен со множеством препятствий, так как правоцентристским партиям по-прежнему принадлежит большинство в Сенате.

Редактор: Андрей Крашевский

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