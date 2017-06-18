За последние сутки произошло девять ДТП ({{commentsTotal}})
17 июня в Эстонии были зарегистрированы девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек.
Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Три ДТП были зарегистрированы в Тартуском уезде, два - в Таллинне, по одному - в Харьюском, Вильяндиском, Йыгеваском уездах и городе Пярну.
По предварительным данным, в трех ДТП участвовали водители в состоянии алкогольного опьянения.
Редактор: Андрей Крашевский