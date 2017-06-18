Десятки человек погибли в лесных пожарах в Португалии

Из-за лесных пожаров в центральной части Португалии погибли не менее 39 человек.

Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщило государственное телевидение Португалии со ссылкой на МВД страны.

Большинство людей погибли при попытке выехать на автомобиле из зоны пожара. Некоторые задохнулись от дыма, а остальные сгорели в машинах, попав на дороге в огненную ловушку.

Число пострадавших оценивается в 20 человек, десять из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — шестеро пожарных. Два человека пропали.

В МВД Португалии сообщили, что огонь очень быстро распространялся во всех направлениях, на его пути оказались несколько деревень.

Пожар начался в субботу около 15:00, на борьбу с огнем были отправлены 500 пожарных и 160 пожарных автомобилей.