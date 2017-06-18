Около 60 человек погибли в лесных пожарах в Португалии

Из-за лесных пожаров в центральной части Португалии погибли не менее 57 человек.

Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил журналистам министр внутренних дел стран Хорхе Гомес, передает издание The Portugal News.

Министр подтвердил, что число погибших увеличилось до 57, еще пятеро остаются в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что большинство людей погибли при попытке выехать на автомобиле из зоны пожара. Некоторые задохнулись от дыма, а остальные сгорели в машинах, попав на дороге в огненную ловушку.

По словам Гомеса, в машинах сгорели 30 человек.

Число пострадавших оценивается в 59 человек, включая шестерых пожарных.

Пожар начался в субботу около 15:00, огонь очень быстро распространялся во всех направлениях. На пути пламени оказались несколько деревень.

На борьбу с огнем были отправлены 500 пожарных и 160 пожарных автомобилей.

В португальской полиции считают, что пожар начался из-за удара молнии. В настоящее время пожар сохраняет высокую интенсивность.