ВМС США подтвердили гибель нескольких военнослужащих после инцидента с эсминцем Fitzgerald

На американском эсминце Fitzgerald обнаружили тела моряков, погибших в результате столкновения с грузовым судном у берегов Японии.

Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба 7-го флота США.

В сообщении говорится, что были найдены тела нескольких моряков, которые считались пропавшими после столкновения эсминца с торговым судном. Командам спасателей-водолазов удалось получить доступ к затопленным поврежденным отсекам, в которых и были обнаружены тела.

Погибших отправили в военный госпиталь в Йокосуке для идентификации. Ранее командование 7-го флота сообщало, что после инцидента числились пропавшими семеро членов команды эсминца.

Fitzgerald после инцидента вернулся на военную базу в Йокосуку, где и осуществлялся поиск пропавших.

Столкновение судов произошло в субботу около 02:30 по местному времени в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука, где базируется эсминец. Fitzgerald столкнулся с большим контейнеровозом ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин.

В результате столкновения эсминец получил серьезное повреждение правого борта выше и ниже ватерлинии. Были затоплены два кубрика, машинное помещение и радиорубка.

Несколько моряков получили травмы, включая капитана судна, которого доставили в госпиталь на вертолете.

Эсминец Fitzgerald — один из самых передовых военных кораблей в мире со сложной системой радаров, поэтому неизбежно возникнут вопросы, почему экипаж не смог избежать столкновения с другим судном.