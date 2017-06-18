В Екатеринбурге прошел мини-фестиваль, посвященный Арво Пярту

В программе фестиваля участвовал посол Эстонии в России Арти Хилпус, который находился с визитом в Екатеринбурге 13-15 июня.

На мероприятии состоялся показ трех полнометражных и трех короткометражных документальных фильмов о творчестве Пярта.

Фестиваль проходил в помещениях открытого в 2015 году "Ельцин-центра", посвященного деятельности первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

По словам Хилпуса, который впервые ознакомился с "Ельцин-центром", особенно много посетителей пришли на открытие мини-фестиваля, на котором молодые музыканты исполнили произведения эстонского композитора.

Эстонский посол отметил, что экспозиции "Ельцин-центра" объективно и без искажений отражают эпоху первого российского президента, уделяя внимание в том числе и процессу получения независимости прибалтийскими республиками бывшего СССР.

Гостей из Эстонии принимал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который выразил готовность и в дальнейшем поддерживать связанные с Эстонией совместные проекты. Эстонские дипломаты также встретились с вице-губернатором Свердловской области, на котором были обсуждены перспективы экономического и культурного сотрудничества.

В сообщении посольства отмечается, что достаточно много жителей этого российского региона посещают Эстонию в качестве туристов, а сотрудничество в сфере культуры между Эстонией и Екатеринбургом остается довольно активным.