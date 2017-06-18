Центральный союз профсоюзов заработал на недвижимости около полумиллиона евро

Центральный союз профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) в 2016 году получил от недвижимости доход в размере 493 402 евро.

Такие данные приводятся в отчете организации за 2016-й хозяйственный год.

Доход ЦСПЭ от недвижимости существенно вырос по сравнению с предшествующим годом, когда он составил 445 709 евро.

По положению на прошлый год ЦСПЭ принадлежали пять объектов недвижимости — четыре объекта в центральной части Таллинна и один в Нарве, а также доля в отеле Pühajärve Puhkekodu.

Недвижимостью организации управляет ее дочерняя фирма Ametiühingute Vara Haldus OÜ. В связи с работами по реконструкции принадлежащего ЦСПЭ объекта в Таллинне по адресу Лаулупео, 24 эта фирма получила в прошлом году убыток в размере 8509 евро.

Валюта баланса ЦСПЭ за 2016 год составила 6,3 млн евро, прибыль — 28 431 евро. Членские взносы сократились за год с 43 545 евро до 35 834 евро.

В прошлом году в организации работали 15 человек, средняя зарплата которых составляла 1300 евро в месяц. Общие расходы ЦСПЭ за 2016 год — 512 756 евро, общая сумма расходов на зарплату — 308 425 евро. Операционные расходы достигли 174 141 евро, износ и падение стоимости основных средств — 30 042 евро.