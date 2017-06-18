Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Нидерландах ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в воскресенье одержала победу в финале теннисного турнира Ricoh Open серии WTA в голландском Хертогенбосе с призовым фондом 250 000 евро.
В финальном поединке 21-летняя Контавейт, занимающая 49-ю строчку в рейтинге WTA, одержала в двух сетах победу над 20-летней россиянкой из Волгограда Натальей Вихлянцевой (WTA 74) со счетом 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 11 минут.
Редактор: Андрей Крашевский