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Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Нидерландах ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в воскресенье одержала победу в финале теннисного турнира Ricoh Open серии WTA в голландском Хертогенбосе с призовым фондом 250 000 евро.

В финальном поединке 21-летняя Контавейт, занимающая 49-ю строчку в рейтинге WTA, одержала в двух сетах победу над 20-летней россиянкой из Волгограда Натальей Вихлянцевой (WTA 74) со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 11 минут.

Редактор: Андрей Крашевский



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