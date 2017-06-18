Десятки человек погибли и пострадали при нападении на полицейский участок в Афганистане

При нападении нескольких боевиков-смертников на штаб-квартиру полиции в восточном Афганистане погибли и пострадали десятки человек.

Нападение произошло рано утром в воскресенье, когда у ворот штаб-квартиры полиции в административном центре провинции Пактия был взорван заминированный автомобиль, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

После взрыва на территорию прорвались еще четверо нападавших, двое из которых были сразу застрелены полицейскими.

В МВД сообщили, что двое полицейских были убиты и пятеро получили ранения, но в городском больнице сообщили о получении тел не менее пяти убитых полицейских, а также о поступлении не менее 30 раненых, включая 20 гражданских лиц.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Талибан".