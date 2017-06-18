Парашютист приземлился на аэродроме Койги в бессознательном состоянии

Во время тренировочного прыжка парашютист плохо себя почувствовал и приземлился на аэродроме Койги в бессознательном состоянии.

Об этом в субботу сообщил Эстонский центр парашютного спорта, пишет издание Järva Teataja.

"Парашютист приземлился в бессознательном состоянии, ему вызвали скорую помощь. Сейчас он по-прежнему находится под присмотром врачей в Мустамяэской больнице Таллинна, но общается с нами. У него не обнаружено переломов и иных травм, причины потери сознания выясняются", - сказал газете инструктор парашютного клуба Михкель Хауг, по словам которого несчастный случай произошел в ходе обычных прыжков с парашютом.

Хауг отметил, что, с учетом того, как близко к шоссе Таллинн-Тарту приземлился парашютист, речь идет о редком и в данном случае счастливом случае. Хауг сказал, что инструкторы не могли заметить с земли потерю сознания парашютистом, но, глядя на его движение и вылет за пределы предусмотренной для приземления зоны, они решили, что что-то произошло.

"В нашей истории было нечто подобное пять или шесть лет назад. Тогда у человека была очень тяжелая рабочая неделя и в какой-то момент организм просто отключился. К сожалению, он в тот момент был в воздухе", - сказал Хауг газете.

В этот раз инцидент заметил и водитель, ехавший по шоссе Таллинн-Тарту, которому показалось странным, что парашютист приземлился столь близко дороге. Когда оказалось, что приземлившийся парашютист продолжает лежать на земле, водитель первым оказал ему первую помощь и вызвал скорую помощь.

Потеря сознания является столь опасным состоянием, что скорая помощь решила доставить парашютиста в Мустамяэскую больницу.

Клуб поддерживал связь с близкими парашютиста, которые сообщили, что он пришел в сознание.

По словам самого парашютиста, он успел пройти все контрольные этапы и совершить все необходимые действия, но в какой-то момент почувствовал себя очень плохо и после этого ничего не помнит, сказал побеседовавший с ним инструктор.

Хауг сказал, что перед прыжком парашютисты подписывают заявление об отсутствии у них болезней, потери сознания и судорог, но время от времени подобные инциденты все равно происходят. Этот парашютист прошел необходимый инструктаж.

Как сказал Хауг, парашют снабжен рядом защитных механизмов на случай бездействия человека, которые позволяют парашюту раскрыться и максимально плавно приземлиться. "Если кто-то камнем падает с неба, по статистике, это скорее самоубийство, чем несчастный случай. Прыжки с парашютом — не опасное для жизни и не травмоопасное увлечение", - добавил он.

Поскольку у инцидента было много очевидцев, а кроме скорой помощи на аэродром Койги приехали также спасательный департамент и полиция, центр парашютного спорта счел необходимым проинформировать общественность о том, что не произошло ничего страшного, а парашютист жив и здоров.