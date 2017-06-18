МИД РФ назвал политику Трампа в отношении Кубы возвратом к риторике холодной войны

По оценке министерства иностранных дел России, объявленная президентом США Дональдом Трампом новая линия в отношении Кубы является возвращением к риторике в стиле "холодной войны".

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в воскресенье, 18 июня.

В заявлении отмечается, что заявленный Трампом курс ранее уже проводился Вашингтоном на протяжении десятилетий.

Решение предыдущей американской администрации Барака Обамы существенно изменить эту политику была расценена в Москве как "отражение провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства" и "продуманное политическое решение", от которого выигрывали все стороны.

МИД РФ выразил сожаление по поводу возврата США к прежней политике по отношению к Гаване, которую в Москве считают бесперспективной, подтвердил непоколебимую солидарность с Кубой и напомнил, что против ограничительных мер в отношении Кубы выступает подавляющее большинство стран мира.

В пятницу Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы, обвинив правительство Рауля Кастро в поставках оружия КНДР и нагнетании напряженности в Венесуэле.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал он, подчеркнув, что это решение "вступает в действие немедленно".

Трамп также призвал правительство Кубы сесть за стол переговоров, чтобы прийти к соглашению, которое отвечало бы интересам и Вашингтона, и Гаваны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение демонстрирует непредсказуемость американской внешней политики.