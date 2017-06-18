Более 700 турецких военнослужащих получили пищевое отравление

В прокуратуре провинции сообщили, что инцидент произошел в субботу поздно вечером, все отравившиеся были доставлены в больницы. Состояние пострадавших не оценивается как критическое.

В прокуратуре добавили, что были взяты пробы еды и напитков, которые употребляли военнослужащие, а также задержаны 21 человек из предприятия, обеспечивавшего военную базу питанием.

В военных базах в провинции Маниса ранее произошло несколько инцидентов, которые вызвали подозрение в умышленном отравлении. До настоящего времени в больницы в связи с такими инцидентами попали свыше тысячи военнослужащих, в мае этого года один из них скончался.