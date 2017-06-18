Миксер посетит с визитом Германию ({{commentsTotal}})
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на следующей неделе отправится с визитом в Германию, где он встретится со своим коллегой Зигмаром Габриэлем.
Встреча глав внешнеполитических ведомств Эстонии и Германии состоится 21 июня в Берлине, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского МИД.
На переговорах планируется обсудить отношения между Эстонией и Германией, НАТО и трансатлантические связи.
Также во время визита Миксера будут обсуждаться председательство Эстонии в Совете ЕС, будущее ЕС, брексит и сотрудничество между ЕС и НАТО.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS