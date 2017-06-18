На парламентских выборах во Франции может быть поставлен антирекорд активности избирателей

По оценкам наблюдателей, явка на проходящих в воскресенье во Франции выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) может оказаться самой низкой за последние 50 лет.

К 17:00 по местному времени на избирательных участках проголосовали всего 35% французов, сообщила "Актуальная камера".

Первые результаты подсчета голосов появятся позже. Как ожидается, убедительную победу на выборах одержит партия президента страны Эммануэля Макрона.

За 573 депутатских мандата сражаются свыше тысячи кандидатов; четверо победили по результатам первого тура.

Все опросы общественного мнения и оценки экспертов указывают на то, что "Республика на марше" в коалиции с партией "Демократическое движение" получит большинство в Национальном собрании — от 400 до 470 мест. При этом для абсолютного большинства достаточно 289 мандатов.