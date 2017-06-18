rus.err.ee

В понедельник небольшая облачность, +17.. +23 ({{commentsTotal}})

Днем - переменная облачность.
Днем - переменная облачность. Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Погода
Погода

На юге Эстонии возможны осадки.

Ночью переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Утром ветер сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. Температура воздуха от +9 до +16.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность осадков - на юге Эстонии. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от +17 до +23.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Нидерландах
Матч сборных Мексики и Португалии.Матч сборных Мексики и Португалии.

ВИДЕО ГОЛОВ: Мексика и Португалия сыграли вничью 2:2 на Кубке конфедераций

Обновлено: 19:55 
Украинско-польская граница.Украинско-польская граница.
Безвизовым режимом с ЕС за неделю воспользовались 18 000 украинцев
Мини-фестиваль Арво Пярта в Екатеринбурге.Мини-фестиваль Арво Пярта в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге прошел мини-фестиваль, посвященный Арво Пярту
Нож регулярно становится орудием преступления.Нож регулярно становится орудием преступления.
Мужчина получил ранение в результате инцидента в Таллинне
Около 60 человек погибли в лесных пожарах в Португалии

Из-за лесных пожаров в центральной части Португалии погибли не менее 62 человек.

Обновлено: 19:07 

Многие сгорели в автомобилях при попытке спастись

Поврежденный эсминец Fitzgerald на базе ВМС в Йокосуке.Поврежденный эсминец Fitzgerald на базе ВМС в Йокосуке.
ВМС США подтвердили гибель нескольких военнослужащих после инцидента с эсминцем Fitzgerald
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
Зигмар Габриэль: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
Концерн BLRT отмечает 105 летКонцерн BLRT отмечает 105 лет
Концерн BLRT отметил 105-летие со дня основания предприятия
ЭСТОНИЯ
Министры иностранных дел ФРГ и Эстонии Зигмар Габриэль (слева) и Свен Миксер.Министры иностранных дел ФРГ и Эстонии Зигмар Габриэль (слева) и Свен Миксер.
Миксер посетит с визитом Германию

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на следующей неделе отправится с визитом в Германию, где он встретится со своим коллегой Зигмаром Габриэлем.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
За последние сутки произошло девять ДТП
ФОТО: полиция не стала разгонять собравшихся в субботу утром защитников серебристой ивы
Обновлено: 17.06
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Кайтселийт отрабатывает на полуострове Роомассаар оборону аэродрома
Иллюстративное фотоИллюстративное фото
Эстония и Финляндия основали объединение для общего развития системы X-tee
Ольга Михайлова.Ольга Михайлова.
В Пярну чествовали долгожительницу Ольгу Михайлову
Мобильная связь в шахте Мобильная связь в шахте
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
Обновлено: 16.06
ИДА-ВИРУМАА
ФОТО: на ярмарке старинных вещей Classic Riders Fair в Нарве можно увидеть много интересного
Рауно Саппинен разрывает оборону Рауно Саппинен разрывает оборону
"Флора" забила 10 голов "Вапрусу", нарвский "Транс" ввосьмером проиграл "Таммеке"
Обновлено: 16.06
В четверг в Нарве состоялась премьера снятого в Нарва-Йыэсуу фильма "Рыба-мечта"
Обновлено: 16.06
Доска для резки может стать орудием убийства.Доска для резки может стать орудием убийства.
Избивший в Кохтла-Ярве свою жену до смерти мужчина получил 13 лет тюрьмы
Промпарк Nakro получит награду за лучший промышленный пейзаж.Промпарк Nakro получит награду за лучший промышленный пейзаж.
Нарвский промпарк Nakro стал победителем конкурса на лучший промышленный пейзаж
Мнение / Интервью
Канцлер права Юлле Мадизе.Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права: сделанное в рамках админреформы исключение для Локса создает опасный прецедент

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.

Обновлено: 21:01 
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Кальюлайд: реформисты и соцдемы просчитались с кандидатами в мэры Таллинна
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией
Обновлено: 21:01 
"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Сливочное масло.Сливочное масло.
Цены на сливочное масло бьют рекорды
Яхта CQS в Летной гавани.Яхта CQS в Летной гавани.
В Летную гавань в Таллинне прибыл редкий парусник
Треть жителей Таллинна хотят видеть Таави Ааса в роли мэра столицы.Треть жителей Таллинна хотят видеть Таави Ааса в роли мэра столицы.
Опрос: Таави Аас - самый популярный кандидат в мэры Таллинна
Обновлено: 21:00 
ЗА РУБЕЖОМ
Избирательный участок во Франции.Избирательный участок во Франции.
На парламентских выборах во Франции может быть поставлен антирекорд активности избирателей
Трамп в Майами объявляет об отмене политики нормализации отношений с Кубой.Трамп в Майами объявляет об отмене политики нормализации отношений с Кубой.
МИД РФ назвал политику Трампа в отношении Кубы возвратом к риторике холодной войны
Афганская полиция осматривает место взрыва.
Десятки человек погибли и пострадали при нападении на полицейский участок в Афганистане
Иллюстративная фотография.
Во Франции проходит второй тур парламентских выборов
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Bild: ЕС организует церемонию прощания с Гельмутом Колем
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Центральный союз профсоюзов заработал на недвижимости около полумиллиона евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Рост цен на жилье в Таллинне в последние месяцы замедлился
16.06
Прибыль ИТ-сектора Эстонии в четвертом квартале 2016 года снизилась почти на 50%
15.06
В России с 1 октября должна заработать система Tax Free
15.06
Нефть марки Brent торгуется в районе 46 долларов за баррель
15.06
British Airways продолжит обслуживание линии Таллинн-Лондон и в осенне-зимний период
15.06
Газопровод "Северный поток - 2" может пройти вдоль границы Эстонии через Нарвский залив
СПОРТ
Сборная Эстонии по волейболу.Сборная Эстонии по волейболу.
Сборная Эстонии по волейболу сразится в Испанией за выход во второй дивизион Мировой лиги
Федор Смолов забил второй гол.Федор Смолов забил второй гол.
ВИДЕО ГОЛОВ и МАТЧА: сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0
Обновлено: 17.06
Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт пробилась в финал турнира WTA в Нидерландах
ФОТО: в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия Кубка конфедераций
Российские болельщики на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.Российские болельщики на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Малоимущие граждане России смогут бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций
Ирина ЭмбриххИрина Эмбрихх
Эстонские шпажистки остались без медалей ЧЕ
Обновлено: 17.06
Букмекерские конторы предсказывают победу в первом матче сборной РоссииБукмекерские конторы предсказывают победу в первом матче сборной России
Букмекеры: в первых играх Кубка конфедераций 2017 победу одержат Россия и Португалия
КУЛЬТУРА
Фестиваль Seto FolkФестиваль Seto Folk
Фестиваль фольклорной музыки Seto Folk выбрал себе девиз "В сторону леса"
Фестиваль винтажных велосипедов в Таллинне.Фестиваль винтажных велосипедов в Таллинне.
В Таллинне прошел фестиваль винтажных велосипедов
ФОТО: в Таллинне проходит фестиваль Tallinn Art Week
ФОТО: в клубе Sinilind выступила группа Dramamama
Председательство Эстонии в ЕС
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.
Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне
В районе
Схема дорожного движения в Таллинне изменится в период председательства Эстонии в ЕС
Иллюстративная фотография.
Полиция готовится к особым мерам безопасности в период председательства Эстонии в ЕС
РАЗНОЕ
Турецкие солдаты. Иллюстративная фотография.Турецкие солдаты. Иллюстративная фотография.
Более 700 турецких военнослужащих получили пищевое отравление
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Парашютист приземлился на аэродроме Койги в бессознательном состоянии
Пропавшие Арго и ТиммуПропавшие Арго и Тимму
Полиция установила местонахождение 29-летнего мужчины и его 4-летнего сына
Обновлено: 17.06
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстония заняла девятое в Европе место по дигитализации
Певица Ёлка требует от организаторов концерта в Таллинне круглосуточно курицу-гриль
Радио 4

Спортклуб

"Энергетический забег": итоги и впечатления, советы начинающим бегунам

Последние новости
21:00
В понедельник небольшая облачность, +17.. +23
20:55
Фестиваль фольклорной музыки Seto Folk выбрал себе девиз "В сторону леса"
20:53
В Таллинне прошел фестиваль винтажных велосипедов
20:47
Сборная Эстонии по волейболу сразится в Испанией за выход во второй дивизион Мировой лиги
20:18
Актуальная камера 18.06.2017 (20:00)
20:14
На парламентских выборах во Франции может быть поставлен антирекорд активности избирателей
19:55
ВИДЕО ГОЛОВ: Мексика и Португалия сыграли вничью на Кубке конфедераций Обновлено
19:07
Около 60 человек погибли в лесных пожарах в Португалии Обновлено
18:53
Миксер посетит с визитом Германию
18:09
Безвизовым режимом с ЕС за неделю воспользовались 18 000 украинцев
17:05
Более 700 турецких военнослужащих получили пищевое отравление
16:53
Зигмар Габриэль: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
16:45
МИД РФ назвал политику Трампа в отношении Кубы возвратом к риторике холодной войны
15:43
Парашютист приземлился на аэродроме Койги в бессознательном состоянии
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
12:24
Мужчина получил ранение в результате инцидента в Таллинне
14.06
Рийгикогу принял закон о регулировании заказа такси с интернет-платформ
17.06
Концерн BLRT отметил 105-летие со дня основания предприятия
19:55
ВИДЕО ГОЛОВ: Мексика и Португалия сыграли вничью на Кубке конфедераций Обновлено
17.06
ВИДЕО ГОЛОВ и МАТЧА: сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0 Обновлено
17.06
ФОТО: на ярмарке старинных вещей Classic Riders Fair в Нарве можно увидеть много интересного
16:53
Зигмар Габриэль: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
17.06
Актуальная камера 17.06.2017 (20:00)
14:23
Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Нидерландах
00:02
LIVE: Камерун противостоит Чили на Кубке конфедераций
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 18.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
17.06
В Таллинне пройдут Дни культуры Индии
17.06
На Таллиннском ипподроме проходят соревнования
17.06
Сегодня состоится открытое собрание Центристской партии
16.06
В субботу в Таллинне пройдут состязания лошадей рысистой породы
16.06
Пярнуский аэропорт будет модернизирован к 2020 году
16.06
В пятницу во второй половине дня местами возможны дожди
16.06
В Эстонии проходит фестиваль уличного искусства Mextonia
15.06
Государство станет активнее поддерживать малоопытную молодежь в начале трудового пути
ПОГОДА
Днем - переменная облачность.
В понедельник небольшая облачность, +17.. +23
Эстония
Ольга Михайлова.
В Пярну чествовали долгожительницу Ольгу Михайлову
Мобильная связь в шахте
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
Обновлено: 16.06
Треть жителей Таллинна хотят видеть Таави Ааса в роли мэра столицы.
Опрос: Таави Аас - самый популярный кандидат в мэры Таллинна
Обновлено: 15.06
Иллюстративная фотография.
Эстонский генный фонд завершил обработку донорских проб 5% населения страны
Танель Тейн.
Экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн создает новый избирательный союз в Тарту
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 12.06
За рубежом
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06