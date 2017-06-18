В понедельник небольшая облачность, +17.. +23

Ночью переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Утром ветер сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. Температура воздуха от +9 до +16.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность осадков - на юге Эстонии. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от +17 до +23.