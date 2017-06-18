Фестиваль фольклорной музыки Seto Folk выбрал себе девиз "В сторону леса"

Фестиваль фольклорной музыки "Сето фолк" проходит на этой неделе в Вярска под девизом "В сторону леса".

Как уверяют организаторы, среди всех регионов Эстонии самая сильная связь с царством деревьев именно у Сетомаа, сообщила в воскресенье, 18 июня, "Актуальная камера".

В отличие от многолюдного городского фестиваля фольклорной музыки в Вильянди, Seto Folk выбрал путь единения с природой — праздник проходит на окраине небольшого местечка Вярска. Поскольку мероприятие проходит под девизом "В сторону леса", организаторы позаботились о том, чтобы гости почувствовали связь с окружающими их лесными массивами.

"Если пройтись по округе, то заметно, что лес играет очень важную роль для Сетомаа, и слоган "В сторону леса" можно понимать по-разному. Во-первых, о природе здесь говорят в Травяном университете — писатель Вальдур Микита, к примеру, рассказывал о значении леса, а также у нас в программе более двадцати походов, так что посетители смогут в прямом смысле слова отправиться в лес", - пояснила организатор фестиваля Аннела Лаанеотс.

Если говорить о музыкальной составляющей, то, помимо традиционной фольклорной музыки, здесь можно услышать такие жанры, как фолк-рок, фолк-панк и даже техно-фолк, а в детской зоне самые маленькие посетители мероприятия разучивают народные песни на языке сету.

"У нас есть детская зона — сюда все посетители фолк-фестиваля могут привести своих детей, где их познакомят с культурой и обычаями сету. Родители же в это время могут спокойно слушать музыку, а могут и учиться вместе с детьми", - сказала Лаанеотс.

Помимо этого, на площадках Seto Folk в этом году проходят показы фильмов финно-угорских режиссеров и мастер-классы по изготовлению различных украшений и аксессуаров.