Сборная Эстонии по волейболу сразится в Испанией за выход во второй дивизион Мировой лиги

Мужская сборная Эстонии по волейболу в финале третьего дивизиона Мировой лиги сыграет с командой Испании за победу в турнире и право перейти в следующий по классу дивизион.

В полуфинальном матче сборная Эстонии уверенно в трех партиях победила хозяев "финала четырех" – мексиканцев, а сборная Испании с таким же счетом одержала победу над Германией.

"Испания показала (в игре) против Германии, что победить можно умной игрой, а не силой. Мы пытались в полуфинале с Мексикой сделать то же самое. Если в финале обе команды продолжат в том же духе, то роль будет играть физическая форма и то, кто сможет дольше терпеть", - сказал капитан эстонской сборной Керт Тообал.

"Испания быстро играет в атаке. Мы должны хорошо играть в защите и придерживаться договоренностей при игре в блок", - добавил главный тренер команды Георге Крецу.

По результатам матча Эстония-Испания, который состоится рано утром в понедельник, определится победитель третьего дивизиона, который по правилам Мировой лиги перейдет во второй дивизион.

Сборная Эстонии дебютировала в этом году в Мировой лиге вместе с командой Австрии, сменив сборные Кубы и Пуэрто-Рико.