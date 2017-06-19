Сборная Эстонии по волейболу в финале Мировой лиги победила Испанию

В финале турнира, который состоялся в Мексике, подопечные румынского тренера Георге Крецу со счетом 3:0 обыграли сборную Испании.

Этот поединок прошел в ночь на понедельник по восточноевропейскому времени.

Самым результативным в составе победителей стал Ардо Креэк, набравший 14 очков. Оливер Венно принес в копилку сборной Эстонии 12, а Роберт Тяхт - 11 баллов.

Матч продлился 1 час и 13 минут.

Бронзовые медали завоевала сборная Германии, одержавшая победу над мексиканцами - 3:0.

В этом сезоне сборная Эстонии впервые участвовала в Мировой лиге, которая считается самым престижным коммерческим турниром национальных команд. Победа над Испанией в финале третьего дивизиона гарантировала ей 60 000 долларов призовых.

Согласно регламенту, сборная Эстонии получила право сыграть в следующем году во втором дивизионе Мировой лиги.