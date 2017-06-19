Сборная Эстонии по волейболу в финале Мировой лиги победила Испанию ({{commentsTotal}})
Мужская сборная Эстонии по волейболу стала победителем Мировой лиги среди команд третьего дивизиона.
В финале турнира, который состоялся в Мексике, подопечные румынского тренера Георге Крецу со счетом 3:0 обыграли сборную Испании.
Этот поединок прошел в ночь на понедельник по восточноевропейскому времени.
Самым результативным в составе победителей стал Ардо Креэк, набравший 14 очков. Оливер Венно принес в копилку сборной Эстонии 12, а Роберт Тяхт - 11 баллов.
Матч продлился 1 час и 13 минут.
Бронзовые медали завоевала сборная Германии, одержавшая победу над мексиканцами - 3:0.
В этом сезоне сборная Эстонии впервые участвовала в Мировой лиге, которая считается самым престижным коммерческим турниром национальных команд. Победа над Испанией в финале третьего дивизиона гарантировала ей 60 000 долларов призовых.
Согласно регламенту, сборная Эстонии получила право сыграть в следующем году во втором дивизионе Мировой лиги.
Редактор: Сергей Михайлов