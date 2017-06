ФОТО: На севере Лондона фургон врезался в прохожих, один человек погиб

Белый фургон вылетел на тротуар недалеко от мечети на улице Севен-систерс роуд в районе Финсбери-парк, в паре кварталов от футбольного стадиона лондонского "Арсенала" - "Эмирейтс", передает Би-би-си. Он врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские. На место отправились также более полусотни медиков, включая реанимацию, спасателей, психологов и вертолет скорой помощи.

Полиция пока выясняет причины смерти одного их прихожан, которому стало плохо на улице еще до появления фургона - на данный момент не ясно, умер он в результате наезда или по другим причинам.

Некоторые из восьми раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что дело открыто по статье "терроризм".

Полиция арестовала 48-летнего водителя, схваченного людьми на месте.

Его отправили в больницу в качестве меры предосторожности, после чего он будет переведен в тюремную камеру.

Очевидцы говорят, что нападавший был не один, однако полиция сообщила, что других подозреваемых нет.

"He just came into all of us. There were bodies around me."



