На севере Лондона фургон врезался в прохожих, есть пострадавшие

На севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прохожих у местной мечети. Полиция сообщает, что есть пострадавшие, арестован один человек.

Полиция расследует происшествие, пытаясь установить, был ли наезд преднамеренным или случайным. В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские, передает в понедельник Би-би-си.

Мусульманский совет Великобритании сообщил, что фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы.

Глава совета Харун Рашид Хан отметил, что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

Полиция называет случившееся серьезным инцидентом. В результате наезда есть пострадавшие, точное их число неизвестно. Сообщается об аресте одного человека.