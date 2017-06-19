На севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы. Полиция сообщает, что один человек умер на месте от полученных травм, восемь доставлены в больницу. Водитель фургона арестован.

Полиция расследует происшествие, пытаясь установить, был ли наезд преднамеренным или случайным. В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские, передает в понедельник Би-би-си.

Мусульманский совет Великобритании сообщил, что фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы.

Глава совета Харун Рашид Хан отметил, что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, полиция не исключает, что у инцидента была террористическая подоплека. В связи с этим Мэй проведет экстренное совещание, посвященное случившемуся.