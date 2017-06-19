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С понедельника в Таллинне изменился порядок движения на перекресте Хааберсти ({{commentsTotal}})

Схема движения на перекрестке Хааберсти с 19 июня.
Схема движения на перекрестке Хааберсти с 19 июня. Автор: Раэпресс
Эстония
Эстония

С понедельника, 19 июня, начинается строительство первой части виадука вдоль Палдиского шоссе, во время которого от улицы Ыйсмяэ до круговой развязки будет перекрыто движение транспорта по Палдискому шоссе в направлении к центру Таллинна. Круговая развязка на перекрестке продолжит действовать.

Движение транспорта будет направлено с Палдиского шоссе к центру города через улицы Ыйсмяэ и Эхитаяте. Это изменение будет действовать до середины июля, сообщает "Раэпресс".

Затем на Палдиском шоссе будет восстановлено движение по одному ряду в каждом направлении, а улица Эхитаяте будет закрыта на участке от круговой развязки до улицы Ыйсмяэ. Под лесами, устанавливаемыми для сооружения виадука, ограничиваются габариты по высоте - 4,5 метра.

Чтобы миновать перекресток в Хааберсти на время реконструкции, для участников движения с 19 июня открывается возможность использовать приведенную в порядок улицу Пикалийва на участке между улицей Раннамыйза и Палдиским шоссе. Но на этой улице действует ограничение по массе - 8 тонн.

Редактор: Сергей Михайлов

перекресток хааберсти


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Схема движения на перекрестке Хааберсти с 19 июня.Схема движения на перекрестке Хааберсти с 19 июня.
С понедельника в Таллинне изменился порядок движения на перекресте Хааберсти

С понедельника, 19 июня, начинается строительство первой части виадука вдоль Палдиского шоссе, во время которого от улицы Ыйсмяэ до круговой развязки будет перекрыто движение транспорта по Палдискому шоссе в направлении к центру Таллинна. Круговая развязка на перекрестке продолжит действовать.

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