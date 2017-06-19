Парламентские выборы во Франции выиграла партия Макрона

После того, как были подсчитаны почти все голоса второго тура, партия "Вперед, республика!" вместе с ее союзником - центристской партией "Демократическое движение" (MoDem) - набирают значительно больше 300 из 577 мест в нижней палате французского парламента, передает в понедельник Би-би-си.

Хотя это несколько меньше, чем ожидали политологи, предсказывавшие еще более решительную победу Макрона, президент Франции тем не менее получил солидный мандат в парламенте на проведение своей проевропейской и ориентированной на бизнес-интересы программы реформ.

Явка во втором туре оказалась значительно ниже, чем была на выборах в 2012 году. Многие избиратели - как оппоненты, так и сторонники Макрона, - как считается, не пришли на избирательные участки после решительной победы его партии в первом туре.

Премьер-министр Эдуар Филипп, отметив низкую явку, сказал, что его партия будет защищать интересы всех французов.

Консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники могут сформировать самый большой оппозиционный блок - они получат от 125 до 131 места. Но это существенно меньше, чем 200 мандатов, которыми располагали французские консерваторы в предыдущем составе Национального собрания.

Социалисты, находившиеся у власти во Франции последние пять лет, получат от 41 до 49 мест - их самый худший результат за всю историю существования партии.

Впервые в Национальное собрание прошла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее ультраправая партия может получить от четырех до восьми мест в парламенте.