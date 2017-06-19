Галина Мольдон вошла во фракцию "Единая Нарва" ({{commentsTotal}})
Прошедшая в Нарвское городское собрание как замещающий депутат директор Дома детского творчества Галина Мольдон вошла в состав правящей фракции "Единая Нарва".
В городском собрании она заменила руководителя Нарвского парка производства и логистики Вадима Орлова (Партия реформ), который решил покинуть законодательный орган из-за занятости на основной работе.
На муниципальных выборах 2013 года Галина Мольдон баллотировалась по списку Центристской партии и получила 172 голоса.
В свое время Галина Мольдон занимала пост вице-мэра Нарвы, курируя в городской управе вопросы культуры и образования.
Редактор: Сергей Михайлов