В Нарве открывается выставка Объединения акварелистов Эстонии

Выставка предполагает своеобразный диалог различных художественных школ акварели, в которых проявляется специфика культурных традиций разных национальностей, характер людей смежных культур, а также поиски общих точек зрения и творческих подходов к решению изобразительных задач. Простота союза акварели и воды — иллюзорна, а их взаимная игра рождает удивительный результат, заслуживающий внимания даже самого искушенного зрителя, передает пресс-служба Нарвского музея.

Свои лучшие работы для этой выставки предоставили Вирве Альбри, Кристель Аллик, Кадри Бормейстер, Марью Бормейстер, Эве Эрманн, Марианн Хакк, Элизе Хииоп, Эеро Иявойнен, Кярт Карьясте, Алекс Каcе, Энели Каземетс, Пилле Лаую, Пилле Лехис, Мати Леппик, Малл Метс, Сергей Минин, Юлле Мейстер, Рейн Мягар, Найма Нейдре, Тийу Пало-Вайк, Ильмар Паул, Тулли Пухвел, Лий Пяхкель, Тоомас Рейн, Мари Роосвальт, Мерье Ряябис, Кюлли Таэл, Такинада, Аннелийс Вабул, Кирилл Винтерфрау, Эпп Виирэс, Тиию Юби, Марье Юксине.

Выставка продлится до 13 августа.