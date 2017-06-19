Анетт Контавейт поднялась на 36-е место в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт установила новый личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 19 июня, 21-летняя Контавейт поднялась с 49-го на 36-е место, что стало ее лучшим показателем в карьере.
Такой прогресс напрямую связан с победой уроженки Таллинна на турнире под эгидой WTA в нидерландском Хертогенбоше.
Вновь вернулась в мировой рейтинг и вторая ракетка Эстонии, 32-летняя Кайа Канепи. Она занимает 541-е место.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой немка Ангелик Кербер, на втором месте осталась румынка Симона Халеп. Третью позицию удержала Каролина Плишкова из Чехии.
Редактор: Сергей Михайлов