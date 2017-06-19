Ходатайствовать об ID-картах гражданам Эстонии стало проще

Департамент полиции и погранохраны теперь принимает ходатайства о получении повторных ID-карт граждан Эстонии в обновленной э-системе. При помощи новой системы может будет также подавать ходатайства на получение ID-карты детям, которым ранее документ не выдавался.

В новой э-системе ходатайство на получение ID-карты может подать гражданин Эстонии, которому выдавался ранее паспорт или ID-карта гражданина Эстонии. О документе для несовершеннолетнего ребенка ходатайство можно подать в случае, если рождение ребенка зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии либо если хотя бы одному из родителей ранее выдавался паспорт или ID-карта гражданина Эстонии, сообщила в понедельник, 19 июня, пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По словам главного эксперта бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, новая э-система позволит сделать процесс подачи ходатайства быстрее.

"В новой системе большинство данных уже предварительно заполнено автоматически, что делает подачу ходатайства проще и сэкономит клиенту время. В э-систему можно зайти как при помощи ID-карты, так и через mobiil-ID или интернет-банк. Это означает, что о получении документа можно ходатайствовать, если ранее выданная ID-карта не является действительной", – сказала Абрам.

На данный момент ходатайство можно подать только о повторном получении ID-карты.

"Вскоре мы планируем сделать в новой э-системе возможным подачу ходатайства о паспорте, а также сделать доступными другие услуги, для получения которых человеку приходится сейчас приходить в бюро обслуживания или посылать ходатайство по почте. Наша цель – предложить клиентам удобное решение, которое поможет ускорить процесс ходатайства и получения документа", – добавила Марит Абрам.

Маркус Лаусмаа из Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) сказал, что разработчики новой э-системы старались сделать ее использование как можно проще и удобнее для клиентов.

"Заполнение ходатайства должно быть по силам и тем клиентам, которые не пользуются компьютером каждый день. Так как большая часть ходатайства заполняется автоматически, то для подачи ходатайства клиенту надо будет сделать максимально шесть движений, что показывает, насколько проста эта система. Новой системой можно пользоваться и через смартфон или планшет", – добавил Лаусмаа.

В э-систему можно зайти через сайт https://etaotlus.politsei.ee или через сайт Департамента полиции и погранохраны www.politsei.ee.