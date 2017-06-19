LIVE в 17:50: в матче Кубка конфедераций встречаются Австралия и Германия

В понедельник, 19 июня, в матче группового этапа Кубка конфедераций встретятся сборные Австралии и Германии. В прямом эфире встречу покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в режиме реального времени можно будет и на портале rus.err.ee.

Прямая трансляция с сочинского стадиона "Фишт" начнется в 17:50. Комментируют встречу редактор "Радио 4" Андриан Череменин и эксперт ERR Алексей Маргиев.

Сборная Австралии является чемпионом Азии, а национальная команда Германии прилетела в Россию в ранге чемпионов мира. Однако на Кубок федерации наставник сборной Германии Йоахим Лев привез далекий от оптимального состав, решив проверить в деле ближайший резерв. Но несмотря на это немцы считаются явными фаворитами предстоящего поединка.

Накануне в стартовом матче группы В сборная Чили победила команду Камеруна со счетом 2:0.

В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы.