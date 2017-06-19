В понедельник, 19 июня, в матче группового этапа Кубка конфедераций, который состоялся на сочинском стадионе "Фишт", сборная Германии выиграла у австралийцев со счетом 3:2.

Уже на пятой минуте немцы повели в счете - Ларс Штиндль, получив передачу от Юлиана Брандта, поразил цель.

На 41-й минуте австралийцы восстановили равновесие. Томми Рогич выстрелил из-за пределов штрафной, попал в Шкодрана Мустафи, тут же подобрал мяч и нанес повторный удар, который уже принес результат.

Однако немцы быстро сделали счет 2:1. Массимо Луонго не успел за Леоном Горецкой и в отчаянном подкате завалил соперника в штрафной. Юлиан Дракслер хладнокровно реализовал пенальти.

А в начале второго тайма уже отличился сам Горецка. На 56-й минуте Томи Юрич, воспользовавшись оплошностью голкипера Бернда Лено, один мяч отквитал.

В четверг, 22 июня, сборная Австралии сыграет с Камеруном, а команда Германии - с Чили.

Полностью посмотреть матч можно здесь:

Комментировали встречу на телеканале ETV+ редактор "Радио 4" Андриан Череменин и эксперт ERR Алексей Маргиев.

NB! Просмотр видеоматериалов доступен только на территории Эстонии.

Перед матчем

Сборная Австралии является чемпионом Азии, а национальная команда Германии прилетела в Россию в ранге чемпионов мира. Однако на Кубок федерации наставник сборной Германии Йоахим Лев привез далекий от оптимального состав, решив проверить в деле ближайший резерв.

Накануне в стартовом матче группы В сборная Чили победила команду Камеруна со счетом 2:0.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: