В Кохтла-Ярве число депутатов увеличится до 25 человек

Решение о создании единого избирательного округа в Кохтла-Ярве и увеличении числа депутатских мест было принято единогласно на внеочередной сессии городского собрания, состоявшейся 14 июня. Внеочередная сессия состоялась, потому что изменения должны были быть представлены правительству не позднее 15 июня 2017 года.

По словам оппозиционного депутата Кохтла-Ярве Николая Куташева, число депутатов увеличил в связи с новыми требованиями закона о выборах и закона об административной реформе. "Рост числа депутатов не имеет принципиального значения, если это не отразится на городском бюджете. То есть, если новые депутаты, которые придут после осенних выборов, будут получать компенсацию за свою работу меньше, чем нынешние. В целом же, по-моему, увеличение числа депутатских мест дает дополнительный шанс оппозиции провести в городское собрание своих представителей. Посмотрим, насколько это получится сделать нынешней осенью".