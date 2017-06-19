С сегодняшнего дня меняется движение на развязке Хааберсти

С сегодняшнего дня начинается строительство первой части виадука вдоль Палдиского шоссе, во время которого от улицы Ыйсмяэ до круговой развязки будет перекрыто движение транспорта по Палдискому шоссе в направлении к центру города. Круговая развязка на перекрестке продолжит действовать. Чтобы миновать перекресток в Хааберсти на время реконструкции, для участников движения с 19 июня открывается возможность использовать приведенную в порядок улицу Пикалийва на участке между улицей Раннамыйза и Палдиским шоссе. Комментирует эту новость руководитель отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Таллинна Тальво Рюйтельмаа: