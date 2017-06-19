Прогноз погоды на понедельник 19 июня

Из-за лесных пожаров в центральной части Португалии погибли не менее 62 человек.
Многие сгорели в автомобилях при попытке спастись
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на следующей неделе отправится с визитом в Германию, где он встретится со своим коллегой Зигмаром Габриэлем.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.