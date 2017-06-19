На этой неделе начнется ремонт улицы Клоостриметса

На этой неделе начнется восстановительный ремонт улицы Клоостриметса между улицами Люкати и Пярнамяэ в столичном районе Пирита, в связи с чем движение по улице будет ограничено в течение длительного периода. На время ремонта, который продлится до 5 сентября, улица для транспорта полностью закрываться не будет, но в зоне работ движение пойдет по ряду переменного направления и будет регулироваться временными светофорами. Подробнее о ремонте рассказал руководитель отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Таллинна Тальво Рюйтельмаа: