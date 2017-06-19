Возглавить Фонд интеграции хотят пять человек

На пост руководителя Фонда интеграции претендуют пять человек. Подходящего кандидата совет учреждения планирует выбрать в июле. Новый председатель правления фонда приступит к работе 1 сентября.

Об этом в понедельник, 19 июня, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала председатель совета Фонда интеграции Кристина Каллас.

По ее словам, на объявленный весной конкурс на замещение должности председателя правления фонда поступило 25 заявлений.

"В настоящее время конкурс продолжается. Сейчас у нас осталось пять кандидатов, с которыми мы работаем дальше. К процедуре выбора мы подключили и независимого консультанта по персоналу", - сказала Каллас.

"Объявить фамилию победителя мы планируем в июле. В самом крайнем случае - 1 августа", - добавила председатель совета.

Раскрывать имена претендентов на пост Кристина Каллас отказалась. В то же время она заверила, что все они готовы работать в Нарве, куда учреждение планирует переехать летом следующего года.

"Переезд фонда должен пройти по плану, хотя правительство до сих пор не поставило подпись под соответствующим решением. Новый руководитель приступит к работе еще в Таллинне. Организация переезда в Нарву станет одной из его первых главных задач", - сказала Кристина Каллас.

В настоящее время Фонд интеграции возглавляет Дмитрий Бурнашев.

"Изначально его трудовой договор истекал 1 июля, но мы продлили соглашение до 1 сентября", - отметила Кристина Каллас.

Скорее всего, новой штаб-квартирой организации станет театральный комплекс Vaba lava в здании бывшего завода "Балтиец".

До весны этого года Фонд интеграции действовал под названием Фонд интеграции и миграции "Наши люди" (MISA).