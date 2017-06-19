Фильм Дмитрия Федоткина "Цель" о паралимпийцах занял первое место на конкурсе короткометражек

Фильм нарвского документалиста Дмитрия Федоткина "Цель" о земляках - братьях Красиковых, занимающихся фехтованием, участвующих в паралимпийских соревнований - занял первое место на конкурсе короткометражных фильмов в рамках проекта Нарвской Арт-резиденции, Эстонской академии художеств и Британского совета.

В Нарве в первой половине июня прошло награждение победителей конкурса короткометражных документальных фильмов об Ида-Вирумаа "Здесь и сейчас". Первое место занял фильм Дмитрия Федоткина "Цель" (Нарва), второе досталось Ирине Базаровой и ее фильму "Художник" (Кохтла-Ярве), на третьем месте оказался Антон Кириллов, который представил фильм "Мой любимый город" (Силламяэ).

Суть проекта заключалась в том, чтобы, во-первых, популяризировать культуру документального кино в Ида-Вирумаа, а, во-вторых, вдохновить жителей нашего региона на создание короткометражного фильма о своем крае или об интересном человеке, живущем здесь, так, чтобы в итоге снятый фильм представлял собой взгляд на Ида-Вирумаа изнутри, то есть, глазами его жителей, пишет "Виру проспект".

Объявленный Нарвской Арт-резиденцией конкурс предполагал, что фильмы могут сниматься всеми, независимо от возраста или образования. Главное, чтобы в фильме четко прослеживалась личная точка зрения автора и его отношение к окружающей действительности, чтобы фильм соответствовал заявленной теме "Здесь и сейчас".

Фильм "Цель" посвящен братьям Валентину и Дмитрию Красиковым, которые учатся в Нарвской Православной гуманитарной школе и активно занимаются фехтованием на шпагах. Они участники и призеры международный паралимпийских соревнований. В фильме эпизоды, где ребята тренируются или фехтуют, сидя в колясках, сменяются кадрами, где их тренер — Александр Ларюшин — рассказывает, в частности, о том, как непрост путь к победе.

В сентябре в Нарвской центральной библиотеке откроется кино-клуб авторского кино.