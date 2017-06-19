Охранная фирма G4S взяла летом на работу 40 подростков

С 19 июня посетители пляжей Пирита и Штромка могут увидеть юных помощников береговой охраны в красных футболках - это подростки в возрасте 13-16 лет из рабочей дружины G4S "Julged hoolida?" ("Нужна помощь?"). Также дружинники работают в Продуктовом банке, Центре повторного использования вещей и помогут организаторам молодежного праздника песни и танца.

"Цель рабочей дружины должна быть шире, чем одно только стремление дать опыт работы и найти замену находящимся в отпуске работникам, – объяснила представитель рабочей дружины G4S Эсме Кассак.- Мы хотим дать молодежи не только опыт работы, но и знания о безопасности: побудить их обращать внимание на опасности и уметь их предотвращать. Это научит подростков быть отзывчивыми".

На пляжах Штромка и Пирита участники дружины помогают береговой охране. В Продуктовом банке собирают продуктовые наборы для нуждающихся семей из Харьюмаа. В Центре повторного использования сортируют поступившие туда вещи. А на празднике песни и танца подростки помогут организовать парковку велосипедов для зрителей.

Заработную плату членам дружины платит G4S Eesti. Велопарковку на молодежном празднике песни и танца финансирует город Таллинн, также город частично поддерживает работу дружинников на пляжах Штромка и Пирита.

Работа в дружине продлится с 19 июня по 13 августа. В нее входят 40 подростков в возрасте 13-16 лет.