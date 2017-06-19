Интерактивная карта: концерты Яановой ночи начнутся в Эстонии уже в среду

Со среды по воскресенье по всей Эстонии пройдет волна концертов и гуляний в честь главного летнего праздника — Яановой ночи. На составленной порталом rus.err.ee интерактивной карте можно найти мероприятия, которые пройдут в Таллинне, Маарду, Силламяэ, Пярну, Хаапсалу, а также в других городах Эстонии.

Отпраздновать Яанову ночь можно будет не только разжиганием традиционного костра — можно будет поучаствовать в соревнованиях по приготовлению овощного гриля, послушать оркестровый концерт на болоте в три часа ночи, поучаствовать в магических обрядах, сняться в кино или отправиться в палаточный лагерь, чтобы прыгнуть с банджи над озером, а заодно послушать выступления The Rasmus, Койта Тооме, Отта Лепланда и Танеля Падара.

Подробности смотрите на карте, полный размер которой можно найти здесь.