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В среду в Калласте выберут нового мэра года ({{commentsTotal}})

После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города.
После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В предстоящую среду, 21 июня, депутатам городского собрания Калласте предстоит выбрать нового мэра города. Предыдущий градоначальник Геннадий Кульков был отправлен в отставку 29 мая.

Председатель горсобрания Лидия Опикова, представляющая фракцию правящего избирательного союза "Калласте - наш дом", в понедельник, 19 июня, не пожелала называть фамилию кандидата на пост мэра города от своей фракции.

"Не хотелось бы сегодня называть его имя. Но это будет кандидат из своих", - отметила Опикова.

Также в повестке заседания горсобрания выборы заместителя председателя законодательного органа.

"На этот пост кандидатом от нашей фракции станет Малле Хилпус", - сказала Лидия Опикова.

В настоящее время обязанности мэра Калласте исполняет заведующая городской социальной службой Виктория Иванова.

Предыдущий мэр Геннадий Кульков лишился своего поста 29 мая. Во время заседания горсобрания отставку Кулькова поддержали пять депутатов, четыре народных избранника были против.

Выражение недоверия градоначальнику инициировали депутаты Яак Юпрус, Андрес-Андрей Хансман и Кристина Феклистова. Они были недовольны действиями Кулькова по защите интересов Калласте в ходе административной реформы, а также тем, как используется местный судоремонтный стапель.

Помимо этого они считают, что Кульков утратил доверие из-за того, что предоставляет горсобранию не точную информацию, а также оказался неспособен к диалогу и конструктивному сотрудничеству.

Редактор: Сергей Михайлов

калластевыборы мэра


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