Праздник песни и танца изменит в Таллинне движение трансопрта

Распоряжением Таллинской городской управы организаторам XII молодежного праздника песни и танца предоставлено право временного перекрытия улиц, а также вводятся изменения в маршруты общественного транспорта, запреты в ряде мест на остановку и стоянку транспортных средств. Движение в Таллинне поменяется в период с 28 июня по 2 июля.

В период подготовки праздника - с 13 до 22 часов 30 июня и с 11 до 22 часов 1 июля закрывается для движения транспорта (кроме общественного и машин со спецпропусками организаторов праздника) улица Юхкентали. Улицы Стаадиони, Пюссироху и Выйстлузе будет перекрыты с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля. Нарвское шоссе на участке между , улицами Пирита и Турба будет перекрыто с 9:30 до 24 часов 2 июля, сообщает пресс-служба столичной управы "Раэпресс".

С 8 часов утра и примерно до 14 часов 2 июля разрешено перекрыть: площадь Вабадузе, бульвар Каарли, улицу Роозикранци - от бульвара Каарли до дома № 15, улицы Харидузе, Тынисмяэ, Тоомпеа - между бульваром Каарли и Тоомпуйестеэ, Тоомпуйестеэ, Луйзе - между Тоомпуйестеэ и улицей Койду, улицу Койду - между улицами Луйзе и Эндла, улицу Эндла - между улицами Суур-Америка и Тынисмяэ, Пярнуское шоссе - между площадью Виру и перекрестком с улицами Лийвалайа и Суур-Америка.

С 9:30 примерно до 14 часов 2 июля разрешено перекрыть: площадь Виру, Нарвское шоссе от площади Виру до улицы Пирита, улицу Пирита - между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита, улицу Вана-Пирита - между улицей Пирита и Певческим полем, бульвар Эстония (кроме общественного транспорта), улицы Георга Отса, Гонсиори - между улицами Лайкмаа и Пронкси (кроме общественного транспорта), улицу Лайкмаа - между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори, улицу Манеэжи - между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори, улицу Рейманна - между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори, улицу Рауа - между улицами Везивярава и Гонсиори, улицу Вейценберга, улицы между Нарвским шоссе и улицей Рауа, меду Нарвским шоссе и улицей Вейценберга.

Односторонними станут на время с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля улицы Выйстлузе (от улицы Фильтри к улице Пюссироху) и Пюссироху (от улицы Выйстлузе в сторону улицы Юхкентали), с 7 часов 27 июня до 24 часов 2 июля - улица Йоа (от улицы Куристику к улицеОру), а улица Фальги станет двусторонней с 21 часа 1 июля до 13 часов 2 июля.

Всех участников движения просят строго соблюдать указания временных средств регулирования дорожного движения и указания регулировщиков.