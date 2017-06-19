Рийгикогу утвердил допускающие дефицит госбюджета законодательные поправки

В понедельник на внеочередной сессии парламент Эстонии принял поправки к Закону о государственном бюджете. Поправки в числе прочего предлагают в дальнейшем верстать государственные бюджеты, дефицит которых составлял бы до 0,5% ВВП.

За поправки проголосовали 53 депутата Рийгикогу, против — 38, воздержавшихся не было. Всего в Рийгикогу 101 депутат, передает BNS.

В соответствии с поправками, в дальнейшем государственные бюджеты будут составляться на четыре года, при этом каждый год они будут дополняться с расчетом на следующий год. Первый четырехлетний бюджет предлагается составить в 2019 году на период 2020-2023.

Согласно поправкам, правительство будет передавать новый четырехлетний бюджет Рийгикогу еще весной, а парламент будет одобрять его к концу года. Поскольку большинство решений по бюджетной политике правительство уже сейчас принимает весной, это, по мнению правительства, выделило бы Рийгикогу дополнительный срок на работу с бюджетом.

Поправки также предлагают в дальнейшем составлять государственные бюджеты, дефицит которых составлял бы до 0,5% ВВП.

Согласно плану правящей коалиции, в дальнейшем будет возможно превращать структурный профицит государственных бюджетов за прошлые годы в структурный дефицит на последующие годы. Действующий базовый закон о государственном бюджете не допускает подобного подхода, поэтому план действий предусматривает изменение закона.

Согласно предложениям правительства, в дальнейшем разрешалось бы использовать структурный излишек государственных бюджетов за прошлые годы для компенсации структурного дефицита бюджета в размере до 0,5 процента ВВП. Учитывались бы годовые профициты и дефициты за период с 2014 года.

Согласно прежней версии закона, государственный бюджет следует составлять так, чтобы структурная бюджетная позиция правительственного сектора была с учетом экономического прогноза Министерства финансов сбалансированной или профицитной.

В ходе работы над проектом поправок в него были внесены многочисленные поправки и уточнения, главное из них должно было ликвидировать противоречие с Конституцией Эстонии.