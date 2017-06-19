Исследование: Центристская партия выиграет выборы по всей стране

Центристская партия уверенно выиграет намеченные на 15 октября выборы в органы местных самоуправлений, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.

Как пишет в понедельник, 19 июня, портал новостей вещания ERR.ee, за Центристскую партию собираются голосовать 37% респондентов.

На предыдущих местных выборах, которые состоялись в октябре 2013 года, центристы показали по стране лучший результат среди всех партий, получив 31,9% голосов.

Нынешней осенью второе место на выборах получит, согласно опросу, Партия реформ, поддержать которую планируют 19% опрошенных.

Соцдемов готовы поддержать 9%, а EKRE - 8% респондентов. За IRL собираются голосовать 5% опрошенных. Еще 3% намерены поддержать какую-то другую партию, а сразу 19% обещают отдать голос избирательным союзам или независимым кандидатам.

Второе место на местных выборах 2013 года заняла IRL - 17,2%. Третьими к финишу пришли реформисты - 13,7%. На четвертом месте были соцдемы с 12,5% голосов.

Исследование Turu-uuringute было проведено с 25 мая по 6 июня. В нем приняли участие 1003 человека.