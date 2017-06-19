Международный день йоги в этом году пройдет не только в Таллинне, но и в Нарве

Международный день йоги будет отмечаться в Эстонии уже в третий раз. Но в этом году к масштабному празднику можно будет приобщиться не только в Таллинне, но и в Нарве. 21 июня в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета йогой смогут позаниматься как взрослые, так и дети, кроме того, можно будет получить информацию о пользе индийской практики и познакомиться с местными йога-студиями.

В Таллинне праздник йоги пройдет 21 июня в ледовом холле "Тондираба". В рамках праздника будет проведен массовый мастер-класс по йоге, можно будет послушать индийскую музыку, а также посетить ярмарку с полезными продуктами для здоровья.

В Нарве международный день йоги будет отмечаться в этом году впервые. В программе мероприятия будет йога для детей и взрослых, йога-нидра — "волшебный йогический сон" под музыку, расслабляющая медитация, а также развлекательная программа. Подробнее о празднике читайте на странице мероприятия.

По словам инструктора по йоге и организатора праздника в Таллинне Марины Потемкиной, йогой может заниматься человек с любым весом, а получить пользу от практики могут абсолютно все.

"Йога не о том, чтобы завернуться в рогалик или сесть в позу лотоса. Самое ценное то, как мы можем с помощью практики йоги развиваться внутри себя. Йога может дать опору в жизни, она дает внутреннее состояние покоя и даже счастья, которое не зависит от внешних обстоятельств", - отметила Потемкина в интервью для "Радио 4".

Международный день йоги будет отмечаться 21 июня в 17:30 в ледовом холле "Тондираба" в Таллинне, а также в Нарве — в 18:00 в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета. Мероприятия бесплатные.