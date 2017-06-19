Налогообложение служебных автомобилей в Эстонии изменится с 1 января 2018 года

Рийгикогу 19 июня на внеочередной сессии принял пакет поправок к налоговому законодательству — к Закону о подоходном налоге и связанным с ним законодательным актам, которые, среди прочего, изменяют систему налогообложения частного пользования служебными автомобилями. Поправки вступят в силу с 1 января 2018 года нынешнего года.

Действующая система исчисления специальной льготы заменяется расчетом на основании мощности автомобиля, в результате для автомобилей, используемых и предприятием, и частным лицом, упраздняются журналы поездок.

Действующая предельная налоговая ставка в размере 256 евро в месяц на автомобиль заменяется расчетом налога на базе мощности его двигателя. Решено установить стоимость киловатта в размере 1,96 евро. Таким образом, налоговая обязанность по специальной льготе, то есть подоходный и социальный налоги, составит 1,3 евро на один киловатт в месяц.

Налоговая нагрузка при новой системе по сравнению с фиксированной ставкой специальной льготы для автомобилей средней и малой мощности уменьшится. Такие автомобили составляют примерно 70% легковых автомобилей предприятий.

В случае автомобилей старше пяти лет ставка специальной льготы устанавливается в размере 75% от налогооблагаемой базы, рассчитанной на основании мощности. Для них стоимость киловатта составит 1,47 евро.